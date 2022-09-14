Абакан, , 13:02 — REGNUM Отопление в социально значимые объекты в столице Хакасии Абакане начнут подавать с 19 сентября. Распоряжение о начале отопительного периода подписал мэр Алексей Лемин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

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Решение принято в связи с установлением нестабильной погоды и для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения города.

«Отопление будет подаваться постепенно, по мере открытия внутренних задвижек на оборудовании в зданиях и повышения рабочего давления», — отметили в мэрии.

Многоквартирные дома получат тепло позже, после подписания соответствующего постановления. С 14 сентября городские власти начали мониторинг среднесуточной температуры воздуха.