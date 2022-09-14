Иркутск, 14 сентября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Иркутская область входит в число регионов, сохранивших положительные темпы роста экономических показателей по итогам первого полугодия 2022 года. Такой вывод сделали специалисты Института комплексных стратегических исследований, сообщил 14 сентября в своем телеграмм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

По его словам, в Иркутской области, наряду с Ленинградской, Новосибирской областями и Республикой Дагестан, наблюдаются положительные темпы роста выпуска во всех рассматриваемых секторах экономики.

«Например, мы в лидерах по темпу роста в секторе строительства. Это говорит о продолжении наших инвестиционных процессов. Мы не остановили ни один инвестпроект!» — подчеркнул глава Приангарья.

По его словам, в исследовании отмечен и положительный темп роста оборота розничной торговли, что свидетельствует о сохранении приемлемого уровня потребительского спроса.

«И это неудивительно. В начале года мы создали штаб по обеспечению устойчивого функционирования экономики. На заседаниях с участием представителей бизнеса рассматриваются вопросы, с которыми сталкиваются наши предприятия в условиях санкций», — отметил губернатор.

Также по итогам семи месяцев 2022 года Иркутская область демонстрирует рост по основным макроэкономическим показателям в сравнении с аналогичным периодом 2021-го и входит в десятку регионов-лидеров страны по ряду направлений.

«Продолжает восстанавливаться сфера общественного питания, услуг и розничной торговли. По этому показателю мы седьмые в стране и первые в СФО. Мы 12-е в стране по темпам роста розничной торговли и платных услуг населению.

По темпам роста отгруженных товаров промышленного производства регион на девятой строчке рейтинга регионов РФ. За семь месяцев 2022 года отгрузка продукции добывающего сектора увеличилась на 51%, обрабатывающего — на 21%, энергетического — на 13%.

По темпам роста среднемесячной заработной платы мы занимаем 10-е место в России и третье в СФО. Непосредственно по размеру заработной платы регион вышел на второе место в СФО.

Многие проблемы нам удалось разрешить, и эта работа продолжается. Уверен, что совместными усилиями мы продолжим не только удерживать лидирующие позиции по целому ряду показателей, но и будем наращивать темп развития», — отметил Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия-2022 в консолидированный бюджет региона мобилизовано 125,7 млрд рублей администрируемых налоговой службой доходов, что на 41,5 млрд рублей или в 1,5 раза больше аналогичного периода 2021 года.

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