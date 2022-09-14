Якутск, , 13:06 — REGNUM 14 сентября в ПАО «Якутскэнерго» поступило 37 заявок на устранение отключений электроснабжения. В энергокомпании обещают в ближайшее время устранить обрывы, возникшие из-за сильного ветра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

После урагана. Оборванные провода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Аварийные отключения коснулись адресов более, чем на 20 улицах города. Горожан просят не пытаться справиться с обрывами самостоятельно, а сразу обращаться к энергетикам. В восстановительных работах задействованы девять бригад, в составе которых работают 39 человек.

«На 14 сентября в оперативную диспетчерскую службу поступило 37 заявок, по всем ведутся восстановительные работы, которые будут завершены в самое ближайшее время», — сказал замминистра ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Шувалов.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные проблемы из-за шквалистого ветра возникали в Якутстке 8 сентября. Тогда в «Якутскэнерго» поступило 510 заявок на устранение проблем на энергосетях.