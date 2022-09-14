Кудымкар, Пермский край, , 13:00 — REGNUM В Пермском крае проверяют перевозчика, в автобусе которого женщина и её пятилетний сын получили ожоги, сообщили 14 сентября в краевой прокуратуре.

Автобус (сс) Santiago Gomez

По данным ведомства, рейсовый автобус следовал по маршруту Кудымкар — Кува. По предварительной информации, в салоне лопнул патрубок системы отопления.

Прокуратура в ходе проверки намерена дать оценку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, качества оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа и надлежащее осуществление контроля со стороны уполномоченных должностных лиц. Будет решен вопрос об обращении в суд в защиту интересов ребёнка о взыскании морального вреда с виновных лиц.