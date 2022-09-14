Ульяновск, 14 сентября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Ульяновске отремонтируют и проведут реставрационные работы на братской могиле, расположенной на старом кладбище. Данное захоронение является объектом культурного наследия. Соответствующее извещение о проведении закупки опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова, ИА REGNUM Память о Великой Отечественной войне

Заказчиком является администрация Ульяновска. В городе решили провести ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения «Братское захоронение воинов Великой Отечественной войны, умерших в госпиталях г. Ульяновска». Данная могила расположена на территории старого кладбища (западнее Воскресенского храма) по улице Карла Маркса.

Начальная цена контракта определена в размере 2 830 230 рублей. Данные средства предусмотрены в муниципальном бюджете Ульяновска.

Работы выполнит общество «Симбирск-Рем-Сервис» (г. Ульяновск). Срок исполнения контракта — до 1 ноября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2023 году из бюджета Ульяновской области выделят средства на создание нового кладбища в Димитровграде.

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