Пенза, 14 сентября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Численность постоянного населения в Пензенской области в 2021 году составила 1 266 348 человек. Первые итоги Всероссийской переписи населения опубликовал Пензастат.

Александр Погожев ИА REGNUM Перепись населения

По официальным данным, в Пензенской области на женское население приходится 54,4%, или 689 082 человека, мужчины — 45,6%, или 577 266 человек. При этом большая часть населения предпочитает жить в городе (69,9% женщин и 67,4% мужчин).

В Пензе проживают 501 109 человек. Наиболее густонаселенным в областном центре является Октябрьский район (171 345 человек).

Напоминаем, Всероссийская перепись населения России проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. По предварительным данным, население страны составляет около 147 млн человек.

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