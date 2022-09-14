Каменск-Уральский, Свердловская область, , 13:03 — REGNUM Прокуратура организовала проверку по факту осквернения Вечного огня в Каменске-Уральском Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Прокуратура оценит действия их законных представителей на достаточность мер профилактики безнадзорности. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября подростки решили пожарить картошку на Вечном огне. Для этого они использовали самокат, а свои действия снимали на видео.

Личности участников инцидента уже установлены. Ими оказались четверо подростков в возрасте от 11 до 16 лет.

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