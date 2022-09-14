Архангельск, , 12:56 — REGNUM Губернаторы Архангельской и Нижегородской областей Александр Цыбульский и Глеб Никитин подписали соглашение о сотрудничестве между регионами. Об этом сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Рукопожатие

«Здравоохранение, промышленность, наука — это лишь ряд направлений, которые мы можем развивать совместно с Нижегородской областью. В наших регионах созданы научно-образовательные центры мирового уровня, на площадках которых рождаются и реализуются инновационные идеи в самых разных сферах — здесь есть над чем вместе работать. А богатство истории и культуры Архангельской и Нижегородской областей сделают наши регионы взаимно привлекательными для туристов», — отметил Александр Цыбульский .

Одним из направлений взаимодействия регионов также станет создание и развитие систем современных инновационных площадок интеллектуального развития и досуга детей и подростков.

«Нижегородская область является одним из лидеров в разработке и реализации практик регионального развития. Рад, что у нас будет возможность обменяться опытом с Архангельской областью. У наших регионов богатая история, яркие культурные традиции, есть общие интересы по ряду отраслей экономики. Всё это делает взаимодействие перспективным и взаимовыгодным», — добавил губернатор Глеб Никитин.

Кроме того, в рамках договоренностей планируется организация бизнес-миссий, выставочно-конгрессных мероприятий и ярмарок. В рамках подписанного соглашения также утвержден план мероприятий на 2022–2024 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нижегородские власти заключили соглашение о сотрудничестве с Самарской областью.