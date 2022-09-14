Архангельская и Нижегородская области заключили соглашение о сотрудничестве
Архангельск, 14 сентября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Губернаторы Архангельской и Нижегородской областей Александр Цыбульский и Глеб Никитин подписали соглашение о сотрудничестве между регионами. Об этом сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.
Одним из направлений взаимодействия регионов также станет создание и развитие систем современных инновационных площадок интеллектуального развития и досуга детей и подростков.
Кроме того, в рамках договоренностей планируется организация бизнес-миссий, выставочно-конгрессных мероприятий и ярмарок. В рамках подписанного соглашения также утвержден план мероприятий на 2022–2024 годы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее нижегородские власти заключили соглашение о сотрудничестве с Самарской областью.