Баткен, Киргизия, , 12:56 — REGNUM Двое военнослужащих пограничной службы Киргизии получили ранения в ходе вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом сообщает пресс-центр киргизского пограничного ведомства сегодня, 14 сентября.

В Киргизии Иван Шилов © ИА REGNUM

В результате разрыва миномётного боеприпаса один киргизский пограничник получил легкое осколочное ранение, а второй был контужен.

Раненых военнослужащих госпитализировали. Состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.

ИА REGNUM напоминает, что киргизская сторона обвинила таджикских пограничников в проникновении на неописанный участок границы в Баткенской области Киргизии. По версии киргизской погранслужбы, военные Таджикистана заняли боевые позиции и обстреляли киргизских пограничников, в том числе из миномётов, в ответ на требование покинуть эту местность.