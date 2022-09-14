Страсбург, Франция, 14 сентября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Предложение по ограничению цен на газ готовится Европейской комиссией (ЕК) в зависимости от уровня отношений Евросоюза со страной, поставляющей голубое топливо. Об этом 14 сентября заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе своего выступления на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной программной речью о состоянии ЕС.

Bmvg.de Урсула фон дер Ляйен

«Мы готовим наше предложение по ограничению цен на газ в зависимости от наших отношений со страной-поставщиком», — сказала она, уточнив, что такое предложение должно быть «разумным».

Кроме этого, фон дер Ляйен высказала мнение, что энергетический кризис происходит не из-за удорожания энергоресурсов, а из-за того, что их продолжают использовать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу необходимо создать полный цикл обработки редкоземельных материалов, чтобы избавить экономику сообщества от зависимости от Китая.