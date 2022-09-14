Баку, 14 сентября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Азербайджан рассчитывает, что Россия из-за своей занятости в СВО не сможет во время отреагировать на обострение обстановки в Закавказье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил политолог Аслан Рубаев.

Mod.gov.az Ильхам Алиев

«Никол Пашинян единственный раз оказался прав, когда на Восточном экономическом форуме предупреждал о том, что в ближайшие дни возможна провокация и эскалация конфликта. А мы видели, как в последние дни Азербайджан как раз наращивал свою военную группировку. Там прямо виднелась скорейшая эскалация конфликта. Было очевидно, что правительство Азербайджана просто использовало последнее удачное контрнаступление киевского режима, использовало этот момент, когда Россия была занята на Харьковском фронте, и под шумок, естественно, занялись эскалацией конфликта. Баку рассчитывает, что Москва вовремя не среагирует. И здесь, в Закавказье, возможно открытие «второго фронта» против России. И, даже если это и не открытое и явное противостояние с Россией, то оно всё равно является очень опасным для всех игроков в Закавказье, и не только там», — сказал эксперт.

Напомним, что вечером 12 сентября произошли вооружённые столкновения с применением тяжёлого оружия на армяно-азербайджанской границе.