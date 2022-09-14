Грозный, 14 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Чечне будут проверены условия жизни детей погибших сотрудников правоохранительных органов. В случае необходимости им окажут помощь в трудоустройстве или получении образования. Поручение об этом глава региона Рамзан Кадыров дал руководителю администрации главы и правительства ЧР Галасу Таймасханову.

Government.ru Рамзан Кадыров

«У нас на особом контроле забота о семьях сотрудников правоохранительных органов ЧР, погибших при выполнении служебного долга. Проводится работа по трудоустройству их детей, а также содействию в получении образования. <…> Я поручил руководителю администрации главы и правительства ЧР Галасу Таймасханову провести проверку условий жизни детей погибших сотрудников, которые не получают образование или не работают. Если таковые будут выявлены, то мы непременно решим имеющиеся вопросы», — заверил Кадыров.

Он также проинформировал, что всего в Чечне состоят на учете 3316 детей погибших силовиков. Из них устроены на работу 428 человек, на обучение — 653 человек. При этом 1500 лиц из этой категории не заняты, поэтому необходимо создать для них более приемлемые условия для трудовой деятельности или учёбы, отметил Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно заявлял, что долг властей региона — проявлять заботу о детях погибших сотрудников правоохранительных органов и оказывать помощь их семьям.