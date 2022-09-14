Кадыров поручил проверить условия жизни детей погибших силовиков
Грозный, 14 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Чечне будут проверены условия жизни детей погибших сотрудников правоохранительных органов. В случае необходимости им окажут помощь в трудоустройстве или получении образования. Поручение об этом глава региона Рамзан Кадыров дал руководителю администрации главы и правительства ЧР Галасу Таймасханову.
Он также проинформировал, что всего в Чечне состоят на учете 3316 детей погибших силовиков. Из них устроены на работу 428 человек, на обучение — 653 человек. При этом 1500 лиц из этой категории не заняты, поэтому необходимо создать для них более приемлемые условия для трудовой деятельности или учёбы, отметил Кадыров.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно заявлял, что долг властей региона — проявлять заботу о детях погибших сотрудников правоохранительных органов и оказывать помощь их семьям.