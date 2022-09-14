Газа, Палестина, 14 сентября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания рассказал о подробностях визита палестинской делегации в Москву. Об этом 14 сентября сообщает палестинское информационное агентство Maan со ссылкой на заявление Хании.

Whizzers's Place Исмаил Хания

По его словам, в ходе визита в Москву и переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым был достигнут ряд соглашений, которые полностью удовлетворили палестинскую сторону.

«Делегация ХАМАС встретилась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также мы провели встречи в Госдуме и некоторых других учреждениях. Мы согласны по многим позициям во внешней политике России. В свою очередь, Россия интересуется вопросами Палестины, особенно решением арабо-израильского конфликта и статусом Иерусалима, и учитывает наши требования к Израилю», — заявил Исмаил Хания.