Кострома, , 13:57 — REGNUM Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области выставил на продажу причал, в котором размещалась региональная «Служба спасения, ГО и ЧС». Об этом со ссылкой на цифровую систему торгов сообщает корреспондент ИА REGNUM. Начальная цена спасательной станции, построенной в 1995 году, составляет 10,5 млн рублей.

Центральная спасательная станция на улице Лесной в Костроме © Наталья Диева

Торги находятся на стадии сбора заявок от потенциальных покупателей. Начать их планируется 23 сентября. Итоговая сумма, за которую купят причал, может быть ниже начальной цены.

Сейчас областные спасатели размещаются в современном здании, построенном напротив старого причала. До переезда в него они были вынуждены следить за пляжем из станции, где не было водоснабжения, а отопление обеспечивалось за счет дизельгенераторов.

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