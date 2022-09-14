Кострома, 14 сентября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области выставил на продажу причал, в котором размещалась региональная «Служба спасения, ГО и ЧС». Об этом со ссылкой на цифровую систему торгов сообщает корреспондент ИА REGNUM. Начальная цена спасательной станции, построенной в 1995 году, составляет 10,5 млн рублей.

Наталья Диева Центральная спасательная станция на улице Лесной в Костроме

Торги находятся на стадии сбора заявок от потенциальных покупателей. Начать их планируется 23 сентября. Итоговая сумма, за которую купят причал, может быть ниже начальной цены.

Сейчас областные спасатели размещаются в современном здании, построенном напротив старого причала. До переезда в него они были вынуждены следить за пляжем из станции, где не было водоснабжения, а отопление обеспечивалось за счет дизельгенераторов.