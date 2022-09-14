Баткен, Киргизия, 14 сентября 2022, 12:50 — REGNUM Таджикские военнослужащие обстреливают киргизскую пограничную заставу «Достук», расположенную в местности Как-Сай в Баткенской области. Об этом сообщает пограничная служба Киргизии.
В ведомстве отмечают, что киргизские пограничники были вынуждены открыть ответный огонь по напавшим на них таджикским военным.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 сентября, утром в местности Булак-Баши в Баткенской области Киргизии киргизские пограничники обнаружили пограничный наряд Таджикистана, незаконно расположившихся на неописанном участке границы.
Таджикские военные проигнорировали требования покинуть спорную территорию и обстреляли киргизских пограничников, в том числе из миномётов. В ответ военнослужащие Киргизии также применили оружие.