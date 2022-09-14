Тбилиси, , 12:49 — REGNUM Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) поддержит инициативу правящей партии «Грузинская мечта» проводить выборы в парламент в 2024 году с широким использованием электронного учёта избирателей, но с одним условием. Об этом заявил журналистам депутат от ЕНД Леван Бежашвили.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Проведение электронных выборов на территории Грузии будет шагом вперед, однако, нет веры выборам, проведённым ЦИК и Службой госбезопасности», — сказал Бежашвили.

Он считает, что процесс голосования должны контролировать международные организации, а сам процесс нужно проводить на иностранных электронных платформах. В других случаях ЕНД не будет доверять таким выборам.

Лидер другой оппозиционной партии Бадри Джапаридзе в целом поддерживает проведение голосования в электронном формате, но против того, что это планируется запустить только в городах.

«Тогда остаются те же риски, которые характерны для выборов, проводимых «Грузинской мечтой». Поэтому проводить выборы в электронном виде — это хорошо, но они должно быть на 100% электронными», — сказал Джапаридзе.

Напомним, осенью 2020 года после голосования на выборах в парламент Грузии международная НПО ISFED дала неверные итоги параллельного подсчёта бюллетеней. В организации признали это только через полтора месяца. Это стало основанием для оппозиции не признать итоги выборов и выводить сторонников на массовые акции протеста.

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