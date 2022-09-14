Тбилиси, 14 сентября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) поддержит инициативу правящей партии «Грузинская мечта» проводить выборы в парламент в 2024 году с широким использованием электронного учёта избирателей, но с одним условием. Об этом заявил журналистам депутат от ЕНД Леван Бежашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Проведение электронных выборов на территории Грузии будет шагом вперед, однако, нет веры выборам, проведённым ЦИК и Службой госбезопасности», — сказал Бежашвили.

Он считает, что процесс голосования должны контролировать международные организации, а сам процесс нужно проводить на иностранных электронных платформах. В других случаях ЕНД не будет доверять таким выборам.

Лидер другой оппозиционной партии Бадри Джапаридзе в целом поддерживает проведение голосования в электронном формате, но против того, что это планируется запустить только в городах.

«Тогда остаются те же риски, которые характерны для выборов, проводимых «Грузинской мечтой». Поэтому проводить выборы в электронном виде — это хорошо, но они должно быть на 100% электронными», — сказал Джапаридзе.

Напомним, осенью 2020 года после голосования на выборах в парламент Грузии международная НПО ISFED дала неверные итоги параллельного подсчёта бюллетеней. В организации признали это только через полтора месяца. Это стало основанием для оппозиции не признать итоги выборов и выводить сторонников на массовые акции протеста.