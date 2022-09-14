Хабаровск, 14 сентября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Хабаровске возводят водно-оздоровительный комплекс «Броско Волна» — проектов такого уровня на Дальнем Востоке пока нет, заявили в пресс-службе городской мэрии.

Пресс-служба мэрии Хабаровска Аквапарк в Хабаровске

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«Единовременно в аквапарке смогут находиться 560 человек. На территории комплекса будет пять скоростных горок. Самая высокая — 11 метров. Кроме того, будут работать различные виды бассейнов и бань», — рассказала исполнительный директор ТРК «Броско Молл» Ксения Руденко.

Сдача аквапарка намечена на конец 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском районе Архангельской области появится туристический комплекс с аттракционами и аквапарком. Объекты будут построены на территории парка спортивного отдыха «Ensopark».