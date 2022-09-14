Калуга, 14 сентября 2022, 13:08 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша 14 сентября в своём сообщении в социальных сетях предложил главам администраций городов и районов, где еще нет тепла в школах и детских садах, отправиться туда из своих теплых кабинетов и работать там, пока в них не затопят.
Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию с заседания правительства Калужской области 14 сентября, наибольшие проблемы с подачей тепла в учебные заведения сложились в Калуге. Это связано это с тем, что школы и детские сады соединены одними и теме же теплосетями, что и жилые дома. Поэтому подключения здесь происходят позднее. По словам городского головы Калуги Дмитрия Денисова, в городе 101 муниципальная котельная. Система теплоснабжения децентрализована. Поэтому при подаче тепла в социальные учреждения тепло подается вынуждено также в 700 многоквартирных домов. В настоящий момент из 51 школы запущенно тепло только в 33, из 99 детских садов — лишь в 69. Глава региона назвал такую ситуацию недопустимой.
Одновременно прокурор Калужской области Константин Жиляков поручил подчинённым выехать в детские сады, школы и лично удостовериться в состоянии температурного режима в данных учреждениях.
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