Калуга, , 13:08 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша 14 сентября в своём сообщении в социальных сетях предложил главам администраций городов и районов, где еще нет тепла в школах и детских садах, отправиться туда из своих теплых кабинетов и работать там, пока в них не затопят.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поручал с понедельника обеспечить подачу тепла в социальные объекты. Сегодня уже среда. И вот результат: только 70% детских садов отапливается, школ и того меньше — 56%. Дети начинают больше болеть. Люди справедливо возмущаются. Калуга, Ферзиковский, Людиновский, Мещовский, Куйбышевский районы. Если возникают какие-то проблемные вопросы, главы администраций должны их решать заранее, а не тогда, когда уже наступили холода. До конца недели ситуация должна быть исправлена. Никакие оправдания глав администраций приниматься не будут!», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию с заседания правительства Калужской области 14 сентября, наибольшие проблемы с подачей тепла в учебные заведения сложились в Калуге. Это связано это с тем, что школы и детские сады соединены одними и теме же теплосетями, что и жилые дома. Поэтому подключения здесь происходят позднее. По словам городского головы Калуги Дмитрия Денисова, в городе 101 муниципальная котельная. Система теплоснабжения децентрализована. Поэтому при подаче тепла в социальные учреждения тепло подается вынуждено также в 700 многоквартирных домов. В настоящий момент из 51 школы запущенно тепло только в 33, из 99 детских садов — лишь в 69. Глава региона назвал такую ситуацию недопустимой.

«Результат работы — отрицательный. Это относится в равной степени ко всем, кто не запустил вовремя тепло в детские сады и школы. Оценка — неудовлетворительная!», — отметил Владислав Шапша.

Одновременно прокурор Калужской области Константин Жиляков поручил подчинённым выехать в детские сады, школы и лично удостовериться в состоянии температурного режима в данных учреждениях.

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