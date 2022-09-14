Исламабад, , 12:48 — REGNUM Фронт освобождения Белуджистана сообщил о ликвидации пяти офицеров пакистанской армии в результате подрыва на мине. Об этом пишет газета «8 Собх».

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Гахрам Балудж, представитель Фронта освобождения Белуджистана, заявил, что в результате взрыва погибли пять офицеров пакистанской армии, а автомобиль, в котором они находились, был полностью уничтожен.

Инцидент произошёл в районе «Манд» близ города Кич.

Представитель фронта заявил, что атаки на пакистанскую армию будут продолжаться.

В последнее время Фронт освобождения Белуджистана усилил атаки на пакистанских силовиков.