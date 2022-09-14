Владимир, 14 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Протокол о результатах досрочных выборов губернатора Владимирской области подписала 14 сентября избирательная комиссия региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

https://avo.ru Алеександр Авдеев

Избриком единогласно принял решение признать выборы состоявшимися, а их результаты — действительными, считать избранным на должность губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Комиссия также приняла решение о регистрации избранного главы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, за Александра Авдеева проголосовали 265 125 избирателей или 83,68% от включённых в списки. Выборы проходили с 9 по 11 сентября.