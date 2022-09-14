Братислава, 14 сентября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Финский режиссёр Ренни Харлин («Крепкий орешек 2») начал снимать ремейк хоррора «Незнакомцы», вышедшего в 2008 году. Об этом пишет издание Deadline.

Цитата из к/ф «Незнакомцы» режиссёра Брайана Бертино Незнакомец

По данным источника, съёмки новой версии картины проходят на территории Словакии. Главные роли в ленте исполнят Мэделин Петш («Ривердэйл»), Фрой Гутьеррес («Жестокое лето») и Гэбриэл Бассо («Элегия Хиллбилли»).

Напомним, будущий ремейк «Незнакомцев» расскажет о супружеской паре, которая подверглась нападению неизвестных в собственном загородном доме. Дата выхода хоррора пока что не раскрывается.