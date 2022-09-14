Кызыл, , 12:47 — REGNUM На территории Тувы до 16 сентября местами сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

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По региону в ближайшие дни ожидается облачная с прояснениями погода, ночью небольшие дожди, в горах с мокрым снегом. Ветер местами усилится до 13-18 метров в секунду. Температура ночью до 5 градусов мороза, днём — от 5-10 до 14-19 градусов тепла.

«В Кызыле: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +4, +6°, днем +17, +19°», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни в республике сложилась крайне сложная лесопожарная ситуация. По состоянию на утро 14 сентября здесь бушевало 20 лесных пожаров

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