Москва, 14 сентября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Бойцы Росгвардии в Херсонской и Запорожской областях задержали более 130 человек, причастных к деятельности киевских силовиков и военных, сообщили 14 сентября в пресс-службе ведомства.

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«Росгвардейцы задержали более 130 человек в Херсонской и Запорожской областях, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ, обнаружено 10 тайников с вооружением и боеприпасами», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что подразделения Росгвардии изъяли 4,5 кг наркотиков, а также ПТРК NLAW иностранного производства, 82-мм миномет, два 14,5-мм крупнокалиберных пулемета Владимирова, а также свыше 16 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию.