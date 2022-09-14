Курск, 14 сентября 2022, 12:44 — REGNUM Около сотни беженцев из Харьковской области прибыли в Курскую область, сообщил 14 сентября в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.
14 сентября в регионе ожидают ещё 50 беженцев, их планируют разместить в Курске, в гостинице.
Как сообщало ИА REGNUM, тысячи беженцев из Харьковской области пересекли границу с Белгородской областью за последние дни. Готовность принять людей выразили несколько российских регионов. Часть уже приняли Воронежская и Тульская области.