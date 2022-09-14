Пермь, , 12:42 — REGNUM Мотовилихинский районный суд Перми начал рассматривать резонансное дело об обналичивании крупной суммы денег через лицевой счёт УФССП региона, сообщают СМИ.

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На скамье подсудимых оказалась бывшая сотрудница УФССП Пермского края. Ей предъявлено обвинение во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. В материалах дела значится 40 эпизодов преступлений.

Поданным следствия, 2017–2018 годы женщина, возглавляя отдел службы судебных приставов, совместно с другим должностным лицом, получила свыше 15 млн рублей в качестве взяток. В составе группы фигурантка обналичивала по фиктивным документам деньги, используя личный счёт ведомства. В общей сложности группа преступным путём обналичила 222 млн рублей. Кроме того, должностным лицом УФССП и обвиняемой с лицевого счёта межрайонного отдела ведомства было похищено 3 млн рублей, принадлежащих двум компаниям.

Уголовное дело против бывшего судебного пристава рассматривается особом порядке. Женщина заключила соглашения о сотрудничестве со следствием.

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