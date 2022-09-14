Новосибирск, 14 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В отношении депутата Законодательного собрания Новосибирской области, генерального директора строительной копании «Энергомонтаж» Ивана Сидоренко возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на свои источники информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирская область

«В отношении парламентария возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), за что ему грозит до десяти лет лишения свободы», — уточнило СМИ.

Отмечается, что речь идёт о махинациях с земельным участком в Калининском районе. Предполагаемый ущерб — более 160 млн рублей.

Отметим, что по официальным данным, Иван Сидоренко («Единая Россия») входит в комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Также он состоит в комиссии по наказам избирателей.