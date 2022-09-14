Москва, , 15:32 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», Российский экспортный центр предоставит возможность экспортерам компенсировать расходы на транспортировку большего количества поставок сельхозпродукции в 2022 году. На эту меру поддержки, которую компании могут получить на цифровой платформе «Мой экспорт», Правительство России направило дополнительно 1 млрд руб, сообщает 14 сентября платформа exportcenter.ru.

Клубника в Красноборском районе, КФХ © Пресс-служба министерства АПК и торговли Архангельской области

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Российский экспортный центр принимает заявки российских организаций на платформе «Мой экспорт» для участия в отборе с 14 сентября до 1 ноября 2022 года.

Экспортеры продукции АПК смогут получить поддержку по поставкам, которые были осуществлены в III, IV кварталах 2021 года, а также в I, II кварталах 2022 года.

«Компенсация транспортных затрат на экспортную продукцию российских компаний — очень востребованный инструмент господдержки, который сейчас стал еще более актуальным. Экспортеры могут компенсировать 25% затрат на доставку продукции покупателю автомобильным, железнодорожным и водным видами транспорта, предоставив минимальный комплект документов в режиме онлайн на цифровой платформе «Мой экспорт». Выделение дополнительных средств на этот инструмент господдержки поможет российской агропродукции продолжить завоевание новых рынков», — пояснил вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.

Компания-экспортер агропродукции может подать заявление на получение специальной меры поддержки в своем личном кабинете на платформе «Мой экспорт». После направления заявления экспортером сервис автоматически направляет запрос в профильные ведомства через информационную систему органов власти для подтверждения соблюдения целей и условий для получения меры поддержки.

После проверки данных экспортера Центр проводит экспертизу подтверждающих документов организации, формирует заключение о предоставлении господдержки и направляет его в Минсельхоз для принятия окончательного решения.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Международная кооперация и экспорт» помогает продвижению на зарубежные рынки продукции российских аграриев. Национальный проект упрощает аграриям получение международных сертификатов на продукцию, субсидий, льготных кредитов и других мер господдержки для успешной торговли за границей.