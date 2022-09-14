Москва, , 12:41 — REGNUM В первую очередь при выборе продуктов питания подавляющее большинство России обращает внимание на их вкус (89%), низкую стоимость (87%), акции, спецпредложения (83%) и срок годности (82%). Такие результаты исследования приводит аналитический центр НАФИ.

Покупатели размеренно выбирают продукты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Также при выборе продуктов на выбор покупателей влияют такие критерии, как натуральность продукта и относится ли он к здоровому питанию (по 69%), известность производителя (66%), страна-производитель (63%), является ли продукт быстрого приготовления (62%), изготовлен ли он на местном рынке (60%).

Наименьшую роль играют красивый внешний вид товара (54%), экологичность упаковки и минимальное использование в ней пластика (52%), популярность бренда и то, помогает ли продукт контролировать вес (по 50%).

Опрос проведён в июле 2022 года. Опрошены 1600 граждан от 18 лет в 53 регионах России. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, главным критерием при выборе продуктов питания для большинства жителей России является срок годности (69%).

Читайте подробнее: Жители РФ назвали главные критерии выбора продуктов питания