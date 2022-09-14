Оренбург, 14 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Оренбургской области от гриппа вакцинированы 247 человек. Среди них 28,9 тыс. детей. В настоящее время в Оренбуржье привито против гриппа 12,9% населения, сообщает 14 сентября Управление Роспотребнадзора по региону.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

По данным ведомства, в Оренбуржье продолжает ухудшаться эпидситуация в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. Болеют преимущественно дети. Это характерно для данного периода из-за формированием детских коллективов.

Специалисты подчеркивают, что вакцинация является наиболее эффективным способом предупреждения гриппа. В рамках нацкалендаря не предусматривается вакцинация работников промпредприятий, ряда организаций и учреждений. На сегодняшний день из этой категории прививки сделали лишь 2 тыс. человек. Руководителям предприятий рекомендуют изыскать средства на приобретение антигриппозных вакцин.