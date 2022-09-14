Грозный, 14 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Чечне расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Врача-анестезиолога, подозреваемого в совершении преступления, отстранили от работы по требованию прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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«После прокурорского вмешательства судом по ходатайству следователя в отношении врача, подозреваемого в совершении преступления, вынесено решение о временном отстранении от должности. ​Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле прокурора республики», — говорится в сообщении прокуратуры.

Из подробностей расследования известно, что в июле 2022 года был доставлен в больницу двухлетний ребенок, получивший травму губы при падении на детской площадке. Врачи приняли меры к оказанию помощи несовершеннолетнему. Однако во время операции с применением общего наркоза мальчик скончался.