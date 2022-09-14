Москва, , 12:38 — REGNUM Госдума ратифицировала протокол о продлении срока действия соглашения между правительством РФ и правительством Белоруссии о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка, расположенной на территории республики, передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Деятельность этой станции чрезвычайно важна для обороноспособности нашей страны», — отметил депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») в ходе обсуждения.

Радиостанция Вилейка предназначена для обеспечения управления морскими стратегическими ядерными силами и силами общего назначения Военно-Морского Флота в зоне своей ответственности, передачи сигналов централизованного боевого управления, боевой и оперативной информации на подводные лодки и надводные корабли Военно-Морского Флота, сигналов и эталонных частот Государственной системы единого времени в интересах всех видов Вооруженных сил Российской Федерации, радиоподавление сверхдлинноволновых средств радиосвязи противника.

Радиостанция Вилейка эксплуатируется на основании соглашения от 6 января 1995 г., срок действия которого завершился 30 мая 2021 г., однако соглашение продолжает применяться обеими сторонами.

Необходимость продления срока действия соглашения обусловлена тем, что его прекращение приведет к сокращению зоны устойчивой радиосвязи с подводными лодками, находящимися в подводном положении, при выполнении ими задач боевой службы в Атлантическом океане, отмечают в правительстве.

В этой связи протокол предусматривает продление срока действия соглашения на 25 лет на прежних, безвозмездных условиях.

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