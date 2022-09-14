Санкт-Петербург, 14 сентября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Санкт-Петербурга предлагают поднять выплаты по уходы за инвалидами. Соответствующее постановление обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину рассмотрели в первом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Проект обращения депутатам представил парламентарий Александр Ржаненков («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Сегодня у нас в России 2,5 млн граждан, которые осуществляют уход за инвалидами. И выплаты этим лицам осуществляются далеко не всем, прежде всего родителям детей-инвалидов с детства, и эта сумма осуществляется в объёме десяти тысяч рублей», — заявил Ржаненков.

Депутат добавил, что все остальные получают компенсацию в 1200 рублей. При этом МРОТ с 2007 года значительно вырос. Если 15 лет назад он был 2300 рублей, то сегодня в Петербурге он составляет 21 500 рублей. По словам Ржаненкова, эти средства не покрывают затраты граждан на уход за инвалидами. К тому же право получить возмещение имеют лишь лица без другого дохода.

В связи с такими условиями депутат предложил обратиться к Мишустину, чтобы выплаты были проиндексированы, а также чтобы компенсации могли начислять лицам, получающим доход от частичной занятости и работающим пенсионерам.

Постановление обращения к главе правительства РФ поддержали все 49 депутатов. В ЗакСе взяли неделю на внесение поправок.