Бишкек, 14 сентября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Два киргизских пограничника получили ранения в результате перестрелки с таджикскими военными в Баткенской области. Об этом сообщает 14 сентября Пограничная служба (ПС) Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

Mil.gov.kg Киргизские военнослужащие

Двое военнослужащих ПС ГКНБ ранены в результате вооруженного инцидента в местности Булак-Баши. Один получил лёгкое осколочное ранение после разрыва мины, выпущенной из миномёта, второй контужен, уточнили в ведомстве.

Раненым оказали необходимую помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября власти Киргизии обвинили военных Таджикистана в проникновении на неописанный участок границы в районе местности Булак-Баши в Баткенской области. Инцидент привёл к перестрелке. Таджикская сторона обвинила киргизских пограничников в стрельбе «без каких-либо причин».

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