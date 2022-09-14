* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 14 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Монса Мубарез, одна из участниц женских протестов в Кабуле, сообщила, что неделю назад она получила известие о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выдали ордер на её арест. Мубарез сказала, что по этой причине она покинула свой дом и скрывается.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

По её словам, недавно ей сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проникли в её квартиру в Кабуле. Монса Мубарез сообщила Afghanistan International, что соседи рассказали ей, что радикалы приходили с её фотографией и спрашивали, где она находится.

Мубарез — одна из женщин, вышедших на улицы с лозунгами «Хлеб, работа, свобода» после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном, и бросили вызов контролю радикалов над страной.

Последней акцией протеста, которую она организовала, была демонстрации 13 августа в Кабуле. После этой демонстрации её фотография на фоне талибского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевика вызвала споры в социальных сетях и СМИ.

В последние месяцы Монса Мубарез критиковала режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), участвуя в телевизионных программах. Она рассказала Afghanistan International о демонстрации 13 сентября в Кабуле, что один из талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) забрал её мобильный телефон iPhone и не вернул его.