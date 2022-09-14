Челябинск, 14 сентября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Челябинской области два агротуристических центра могут получить федеральные средства. Деньги пойдут на развитие, сообщили журналистам в региональном правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как пишет Накануне. Ru, они прошли отбор в Минсельхозе РФ на получение грантов. Один из центров расположен в Кунашакском районе. Там планируется создать место для отдыха и ловли рыбы. На это потратят 3,5 млн рублей.

А в Миассе планируется создать молочную ферму, а также приобрести аэростат, квадроциклы и установить модульные дома. Стоимость проекта составляет 12,3 млн рублей, из них из средств гранта будет потрачено 9,2 млн рублей.