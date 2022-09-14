Бутурлинский район, Нижегородская область, 14 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. По факту гибели двух рабочих на площадке строительства автотрассы М-12 в Бутурлинском районе возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Нижегородской области.

Михаил Макаров ИА REGNUM Бульдозер на Покровском бульваре

По данным следствия, 12 сентября в строительном городке около села Кочуково водитель бульдозера направил машину в сторону строительного вагончика, в котором находились рабочие. Вышедшие из вагончика мужчины пытались остановить бульдозериста, в результате чего и произошел наезд на троих мужчин.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошешего.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате наезда бульдозера 51-летний и 32-летний мужчины скончались, еще один мужчина госпитализирован, сейчас он находится в реанимационном отделении больницы в крайне тяжелом состоянии.

Обстоятельства трагедии также проверяются прокуратурой.

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