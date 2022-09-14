Мончегорск, Мурманская область, , 12:36 — REGNUM На Кольской ГМК продолжается борьба с пожаром. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Пожар Pixabay.com

«На месте работают все экстренные службы, людей своевременно эвакуировали, пожарные героически борются с огнём. Получаю всю информацию в режиме онлайн. По моему поручению на место выехал мой заместитель», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в одном из цехов Кольской ГМК произошло сегодня, 14 сентября, около 10 часов утра.