Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Американская певица Doja Cat (Амала Ратна Зандиле Дламини) рассказала о работе над новой пластинкой. Об этом пишет портал NME.

Doja Cat Цитата из клипа Doja Cat

По словам артистки, у неё и её команды «так много идей» о том, что может быть в её четвёртом студийном альбоме, поэтому их текущая задача состоит в том, чтобы «сделать эти идеи последовательными». «Я просто знаю, что многое происходит. Сейчас я очень увлечена немецким рейвом 1990-х, и это действительно весело», — добавила Doja Cat.

Напомним, точная дата релиза новой пластинки Doja Cat до сих пор неизвестна. Предыдущий проект певицы под названием Planet Her вышел в июне 2021 года.

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