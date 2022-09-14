Баку, 14 сентября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Министерство обороны Азербайджан и генеральная прокуратура республики обвиняют вооружённые силы (ВС) Армении в ранении двух мирных жителей. Сообщение 14 сентября распространили пресс-службы ведомств.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«В результате начатой с ночи 12 сентября широкомасштабной провокации ВС Армении на Дашкесанском, Кельбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы ранены два мирных жителя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из раненых в среднетяжёлом состоянии находится в больнице. Другого после оказания первой медицинской помощи выписали. По данным случаям возбуждено уголовное дело, расследование ведёт военная прокуратура.

Напомним, в Азербайджане опровергают обвинения Армении в атаках на приграничные позиции. Азербайджанская сторона в ответ обвиняет армянскую в обстрелах азербайджанской территории.