* ИГ — запрещённая в России организация

Мосул, Ирак, , 12:43 — REGNUM Подразделения иракской армии и правительственного ополчения Хашд-аль-Шааби, задействованные в антитеррористической операции на севере страны, были атакованы террористами. Об этом 14 сентября сообщает Shafaq.

Армия Ирака @teamsmediawar

По данным журналистов, подразделения 44-й бригады ополчения были атакованы во время проверки одного из тоннелей, используемых боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве укрытия.

В ходе столкновений ранения получили четверо военнослужащих. Затем военные отступили и вызвали подкрепление. Прибывшие подразделения армии Ирака оцепили район нападения и ликвидировали террористов.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.