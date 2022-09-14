Москва, , 12:34 — REGNUM Экономика РФ демонстрирует высокую устойчивость в текущих условиях, что повышает доверие российских граждан к рублю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Юань

«Что касается доллара и евро, в которых предпочитала хранить сбережения часть жителей РФ, то сильно выросла неопределенность в отношении этих валют. Это связано как с санкциями, вводимыми эмитентами в отношении этих валют, начиная от отключения некоторых российских банков от SWIFT и заканчивая разговорами о запрете хождения этих валют в России, так и с ответными ограничительными мерами по хождению указанных валют в стране, вводимыми Банком России, — объяснил Марков. — Некоторые жители РФ, привыкшие хранить часть своих сбережений в иностранной валюте, стали переориентироваться на валюты дружественных стран, в частности на юани. В связи с этим сбережения в юанях будут расти. Однако учитывая сравнительную новизну данной валюты как инструмента сбережений как для граждан, так и для многих банков, сбережения в юанях будут расти невысокими темпами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Марков рассказал, что рубль стал самым выгодной и надежной валютой для хранения сбережений.

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