Владивосток, , 12:32 — REGNUM Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который подозревается в посягательстве на жизнь полицейского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

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Несовершеннолетний, 14 сентября, находясь в районе проспекта 100-летия Владивостока, из личных неприязненных побуждений напал на старшего участкового полиции и распылил в его сторону перцовый газ из баллона, и пытался нанести удары ножом.

На требования прекратить нападение, подросток не реагировал. При задержании фигурант оказал активное сопротивление, в связи с чем другой полицейским в его сторону сделал предупредительный выстрел.

С ранением бедра нападавшего доставили в больницу, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, уроженец Санкт-Петербурга напал на сотрудника полиции в Симферополе. Нападавший задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.