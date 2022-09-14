Москва, 14 сентября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В текущих условиях в России рубль является самой выгодной и надежной валютой для хранения сбережений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«После резкого увеличения ключевой ставки в марте 2022 года банковские ставки по вкладам тоже стремительно взлетели вверх. Несмотря на то, что по мере стабилизации экономической и психологической ситуации ставки по банковским вкладам сокращаются, они по-прежнему остаются на высоком уровне, равном или превышающем ставки по вкладам за последнее время до их роста в марте 2022 года. Это дает возможность получать гарантированный стабильный доход, что стимулирует многих жителей РФ к хранению своих сбережений в рублях на банковских вкладах», — сказал Марков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов объяснил, почему рубль стал лучшей валютой для хранения сбережений.