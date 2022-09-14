Лондон, , 12:32 — REGNUM Экономисты финансового конгломерата Goldman Sach полагают, что европейские страны могут выдержать сокращение поставок газа Россией надвигающейся зимой, поскольку уже успели решить проблемы с поставками, как сообщает британская газета Guardian.

Газопровод Gazprom.ru

По мнению Goldman Sachs, цена на газ, вероятно, зимой 2023 года снизится более чем в два раза, поскольку усилия стран ЕС по предотвращению дефицита топлива оказались эффективными.

Goldman Sachs заявил, что ожидает снижения европейских оптовых цен на природный газ с 215 евро за мегаватт-час до менее чем 100 за мегаватт-час к концу первого квартала 2023 года, если исходить из типичных погодных условий. Это значительно ниже спрогнозированных ранее 213 евро.

После того, как «Газпром» сократил поставки газа в Европу, страны ЕС поспешили заполнить свои газовые хранилища до наступления зимы. Бешеная погоня за поставками привела к росту оптовых цен на газ.

Аналитики Goldman Sachs заявили, что, по их ожиданиям, хранилища будут заполнены в среднем на 90% к концу октября.

Правительства надеются создать резерв газа на случай прекращения поставок из России в зимний период. Предприятиям и гражданам также предлагается потреблять меньше энергии.

В Goldman Sachs полагают, что к концу марта 2023 года хранилища будут заполнены более чем на 20%. «Это, по нашему мнению, создаст условия для того, чтобы ощущение настоятельной необходимости сократить спрос, которое мы наблюдаем в настоящее время, постепенно сменилось чувством облегчения на рынке в связи с тем, что зима уже прошла», — заявили аналитики компании.

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