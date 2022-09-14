Сможет ли Германия избежать двузначной инфляции? Прогноз экономиста
Москва, 14 сентября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. По итогам 2022 года инфляция в ФРГ сохранится в диапазоне 7–10%, что будет связано с колебанием курса валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.
«В условиях высокой степени наполняемости газовых хранилищ вероятнее всего стабилизация цен на природный газ. Следовательно, по итогам 2022 года инфляция в ФРГ сохранится в диапазоне 7–10%, что будет связано с колебанием курса валюты, — сказала Прикладова. — Оценку на 2023 год можно выполнить по двум сценариям: пессимистичному (при усугублении энергетического кризиса) и оптимистичному (при решении вопроса поставок природного газа из РФ). В первом случае текущие условия осложнятся наступлением зимнего периода и возникновением риска дефицита топлива. Инфляция точно будет двузначной, но сложно определить конкретный диапазон ввиду высокой степени неопределённости».
По ее словам, во втором случае восстановление поставок российского газа охладит рынок, и цены на топливо могут опуститься ниже 1000 долларов за 1000 куб. м.
«Тогда с учётом высокой базы по итогам 2022 года можно будет ожидать изменения потребительских цен около нулевой отметки или даже их снижения», — предположила экономист.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Прикладова объяснила, какие два главных фактора разгоняют рост инфляции в ФРГ.