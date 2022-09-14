Мурманск, 14 сентября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. За восемь месяцев 2022 года платежи в бюджеты муниципалитетов Мурманской области поступило 12, 2 млрд рублей. Основную долю доходов — 67%, составляет налог на доходы физических лиц, сообщает пресс-служба УФНС.

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По данным ведомства, налоговые отчисления в консолидированный бюджет Мурманской области за этот период выросли почти на 2% или на 1,2 млрд рублей и сформировались в размере 66,3 млрд рублей. Почти половина из них — 46%, обеспечена налогом на прибыль организаций — 30,3 млрд рублей поступлений, еще 42% или 27,6 млрд рублей уплачено в виде налога на доходы физических лиц.

Относительно аналогичного периода прошлого года объем поступлений налога на доходы физических лиц вырос более чем на 7% или на 1,9 млрд рублей.

Кроме этого, почти в 1,7 раза или на 940 млн рублей увеличилась сумма уплаченных налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы бюджета Вологодской области растут медленнее , чем расходы.