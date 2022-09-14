Москва, 14 сентября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Рост потребительских цен в ФРГ обусловлен двумя основными факторами: высокой ценой на природный газ, что повышает расходы домохозяйств и себестоимость производства, и связанным с энергетическим кризисом в Евросоюзе ослаблением евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Picserver.org Инфляция

«В частности, за август евро подешевел к доллару США на 2,04%. За неполные две недели сентября европейская валюта несколько отыграла свои позиции к американской, увеличившись на 1,78%, что окажет сдерживающее воздействие на рост потребительских цен в Евросоюзе за счёт удешевления импорта, — сказала Прикладова. — Но проблема для Германии заключается в том, что руководство страны не может напрямую воздействовать на курс единой европейской валюты. Поскольку причина ослабления евро вызвана главным образом энергетическим кризисом, выход из него должен стать главной задачей не только для ФРГ, но и всего Евросоюза. Так, возврат газотурбин Siemens и возобновление работы «Северного потока-1» является критически важным для европейской экономики».

Но, как отметила Прикладова, пока Германия продолжит занимать пассивную позицию в решении этого вопроса, не ожидается существенного изменения ситуации, то есть снижения цен на природный газ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что власти ФРГ не смогут решить проблему высокой инфляции монетарными методами.